путін знущається з доброї волі Трампа, атакуючи Україну – Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі нагадав, що Україна погодилася на припинення вогню понад місяць тому

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що російський диктатор путін знущається з президента США Дональда Трампа.

Сікорський сподівається, що президент США Дональд Трамп і його адміністрація побачать, що путін "глузує з їхньої доброї волі" після смертоносного ракетного удару москви по українському місту Суми.

Він нагадав, що Україна погодилася на припинення вогню понад місяць тому. А жахливі атаки на Кривий Ріг і Суми - це знущальна відповідь росії.

"Я сподіваюся, що президент Трамп і адміністрація США побачать, що лідер росії знущається з їхньої доброї волі, і я сподіваюся, що будуть ухвалені правильні рішення", - сказав Сікорський.