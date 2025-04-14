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путін знущається з доброї волі Трампа, атакуючи Україну – Сікорський

14 квітня 2025, 13:51
путін знущається з доброї волі Трампа, атакуючи Україну – Сікорський
Фото: polradio.pl
Міністр закордонних справ Польщі нагадав, що Україна погодилася на припинення вогню понад місяць тому
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що російський диктатор путін знущається з президента США Дональда Трампа.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Сікорський сподівається, що президент США Дональд Трамп і його адміністрація побачать, що путін "глузує з їхньої доброї волі" після смертоносного ракетного удару москви по українському місту Суми.
 
Він нагадав, що Україна погодилася на припинення вогню понад місяць тому. А жахливі атаки на Кривий Ріг і Суми - це знущальна відповідь росії.
 
"Я сподіваюся, що президент Трамп і адміністрація США побачать, що лідер росії знущається з їхньої доброї волі, і я сподіваюся, що будуть ухвалені правильні рішення", - сказав Сікорський.
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