Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін зробив перші заяви після переговорів рф та США в Ер-Ріяді

19 лютого 2025, 17:32
путін зробив перші заяви після переговорів рф та США в Ер-Ріяді
Фото: REUTERS
Він стверджує, що без підвищення рівня довіри між росією та США неможливо врегулювати війну

російський диктатор путін заявив, що рф нібито готова повернутися до перемовин щодо України.

Про це повідомляють росЗМІ.

Він прокоментував зустріч делегацій США та рф у Саудівській Аравії, назвавши її доброзичливою. За його слова, нібито росія не відмовлялася від переговорів. Він зазначив, що Україну з процесу переговорів не виключає: вони відбуватимуться за участі і москви, і Києва.
 
Зокрема, диктатор зауважив, що зустріч у Ер-Ріяді мала на меті "підвищення довіри", без якої неможливо врегулювати "українську кризу". Він додав, що посередники між рф і США не потрібні, адже москва хоче вести переговори напряму.
 
путін зазначив, що рф і США "зробили перші кроки" для співпраці на Близькому Сході щодо Сирії та Палестини.
 
Як зауважив диктатор, він готовий зустрітися з Трампом, але наголошує, що ця зустріч має бути ретельно підготовлена.
 
Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася 18 лютого. Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та рф в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

 

війна в Українімирні переговориросія окупанти

Останні матеріали

Прихована історія першої поїздки Трампа до москви у 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Політика
Прихована історія першої поїздки Трампа до москви у 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 15:33
Президент Дампф вчергове несе маячню. Але набагато важливіше те, що ЗСУ намагаються вийти з котла під Андріївкою – Том Купер
Політика
Президент Дампф вчергове несе маячню. Але набагато важливіше те, що ЗСУ намагаються вийти з котла під Андріївкою – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 11:13
Команда Трампа умиротворює імперію, яку Україна руйнує. Просування рашистів пробуксовує – Ендрю Таннер
Політика
Команда Трампа умиротворює імперію, яку Україна руйнує. Просування рашистів пробуксовує – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 08:46
Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Політика
Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 14:32
Мир чи поділ? росіяни та американці говорять про Україну без українців – Тімоті Снайдер
Політика
Мир чи поділ? росіяни та американці говорять про Україну без українців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 11:43
Для росіян жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені силою. Інтенсивність російських атак продовжує знижуватися – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Для росіян жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені силою. Інтенсивність російських атак продовжує знижуватися – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 07:18
Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Політика
Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 12:15
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Політика
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 01:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється