путін зробив перші заяви після переговорів рф та США в Ер-Ріяді

Він стверджує, що без підвищення рівня довіри між росією та США неможливо врегулювати війну

російський диктатор путін заявив, що рф нібито готова повернутися до перемовин щодо України.

Про це повідомляють росЗМІ.

Він прокоментував зустріч делегацій США та рф у Саудівській Аравії, назвавши її доброзичливою. За його слова, нібито росія не відмовлялася від переговорів. Він зазначив, що Україну з процесу переговорів не виключає: вони відбуватимуться за участі і москви, і Києва.

Зокрема, диктатор зауважив, що зустріч у Ер-Ріяді мала на меті "підвищення довіри", без якої неможливо врегулювати "українську кризу". Він додав, що посередники між рф і США не потрібні, адже москва хоче вести переговори напряму.