путін зробив перші заяви після переговорів рф та США в Ер-Ріяді
19 лютого 2025, 17:32
Фото: REUTERS
Він стверджує, що без підвищення рівня довіри між росією та США неможливо врегулювати війну
російський диктатор путін заявив, що рф нібито готова повернутися до перемовин щодо України.
Про це повідомляють росЗМІ.
Він прокоментував зустріч делегацій США та рф у Саудівській Аравії, назвавши її доброзичливою. За його слова, нібито росія не відмовлялася від переговорів. Він зазначив, що Україну з процесу переговорів не виключає: вони відбуватимуться за участі і москви, і Києва.
Зокрема, диктатор зауважив, що зустріч у Ер-Ріяді мала на меті "підвищення довіри", без якої неможливо врегулювати "українську кризу". Він додав, що посередники між рф і США не потрібні, адже москва хоче вести переговори напряму.
путін зазначив, що рф і США "зробили перші кроки" для співпраці на Близькому Сході щодо Сирії та Палестини.
Як зауважив диктатор, він готовий зустрітися з Трампом, але наголошує, що ця зустріч має бути ретельно підготовлена.
Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася 18 лютого. Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та рф в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.