путін зробив цинічну заяву про перемовини з Україною

Запропонований росією варіант щодо врегулювання "кризи в Україні" може припинити бойові дії, цинічно заявив путін.

Президент росії владімір путін під час свого виступу на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані зробив цинічну заяву про перемовини з Україною, мир та припинення вогню. Запропонований росією варіант щодо врегулювання "кризи в Україні" може припинити бойові дії.

Про це цинічно заявив путін.

"Нагадаю, у середині червня нами представлено ще один варіант врегулювання. Його прийняття у разі готовності української сторони, а головне – її західних спонсорів, дозволило б буквально одномоментно, негайно припинити бойові дії, зберегти людські життя та розпочати переговори", – сказав путін.