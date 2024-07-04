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путін зробив цинічну заяву про перемовини з Україною

04 липня 2024, 15:55
путін зробив цинічну заяву про перемовини з Україною
Фото: з вільного доступу
Запропонований росією варіант щодо врегулювання "кризи в Україні" може припинити бойові дії, цинічно заявив путін.

Президент росії владімір путін під час свого виступу на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані зробив цинічну заяву про перемовини з Україною, мир та припинення вогню. Запропонований росією варіант щодо врегулювання "кризи в Україні" може припинити бойові дії.

Про це цинічно заявив путін. 

 
"Нагадаю, у середині червня нами представлено ще один варіант врегулювання. Його прийняття у разі готовності української сторони, а головне – її західних спонсорів, дозволило б буквально одномоментно, негайно припинити бойові дії, зберегти людські життя та розпочати переговори", – сказав путін.
 
Водночас президент країни-агресора зазначив, що москва "завжди виступала і виступає за мирний політико-дипломатичний вирішення "ситуації в Україні" – кризи, яка виникла "внаслідок абсолютно безцеремонної політики США на чолі з їхніми сателітами".
 
"Питання, пов'язані із забезпеченням безпеки та стабільності як на просторі Євразії, так і у ширшому глобальному вимірі, наполегливо вимагають від ШОС та її держав-членів активної залученості, енергійної вивіреної лінії, яка враховує сподівання наших однодумців," – вважає президент рф.  
 
Це не перша подібного роду заява кремлівського диктатора. 
 
Так, на початку 2024 року путін говорив, що Україна для рф не є ворогом. Відповідну заяву він зробив під час візиту до військового шпиталю ім. Вишневського.
 
"Сама Україна для нас не ворог. А ось ті, хто хоче знищити російську державність, ті, хто хоче, як вони кажуть, досягти стратегічної поразки росії на полі бою, а це переважно на Заході", – сказав тоді очільник кремля.
 
путін зауважив, що на Заході є різні люди, і додав, що там є й ті, хто симпатизує росії.

 

війна в Україніросія окупантиВладімір Путінзаява

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