путін зробив цинічну заяву про відносини з Україною

путін заявив, що рф "боротиметься з будь-якими проявами крайнього націоналізму та нацизму".

Співчуття до нацистів у росії немає і не буде. росія боротиметься з будь-якими проявами крайнього націоналізму та нацизму.

Про це заявив президент країни-агресорки росії путін у розмові з робітниками "Уралвагонзаводу", передає російське пропагандистське агентство ТАСС.

"А щодо нашого ставлення до України, до українського народу, я багато разів про це говорив зовсім недавно. Я думаю, що переважна більшість громадян росії такі підходи поділяє. З будь-якими проявами крайнього націоналізму, нацизму ми, звісно, боротимемося. Захищатимемо людей наших, які там живуть", – заявив кремлівський диктатор.