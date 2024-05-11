путін звернувся з цинічною заявою до жителів окупованих територій Донбасу

кремлівський диктатор цинічно зазначив, що росія "обов'язково поверне мир на Донбас".

Президент росії владімір путін привітав жителів захоплених територій Донеччини та Луганщини із 10-річчям "утворення республік", а насправді – з десятим роком окупації.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

У своєму "вітанні" жителів окупованих територій Донеччини путін узявся повторювати фейкові наративи про "довгі вісім років в умовах блокади", "обстріли та провокації неонацистів", а також вкотре озвучив брехню про те, що місцеві жителі "висловили непохитну волю: бути разом зі своєю батьківщиною – росією".

"Разом ми обов'язково досягнемо успіху, повернемо мир на донецьку землю, вирішимо найскладніші завдання. Сьогодні це повноправний суб'єкт рф, там реалізуються потрібні програми", – цинічно заявив диктатор.

У зверненні до жителів окупованої Луганщини очільник кремля заявив, що попри агресивні дії уявних "неонацистів", люди "не зрадили своїх предків" та зберегли "священний зв'язок поколінь". путін також збрехав, що люди "підтримали" створення "ЛНР" 11 травня 2014 року, тоді як у вересні 2022 року нібито висловили свою волю бути разом з росією.