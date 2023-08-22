путін звільнив Суровікіна з посади головнокомандувача ПКС рф – росЗМІ

Зазначається, що російського генерала залишили в розпорядженні Міністерства оборони рф.

путін звільнив з посади командувача Повітряно-космічними силами рф генерала Сергія Суровікіна, якого, за даними ЗМІ, затримала контррозвідка у зв'язку з заколотом Євгена Прігожина.

Про це повідомляють росЗМІ Meduza, "Радіо Свобода" з посиланням на колишнього головреда "Эха Москвы" Олексія Венедіктова.

"Суровікін - звільнити з посади командувача ПКС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російського генерала залишили в розпорядженні Міністерства оборони рф.

Більше жодних деталей Венедиктов не навів.

У червні 2022 року стало відомо, що генерал Суровікін командує Південним угрупованням російських військ під час вторгнення росії в Україну.

Із 8 жовтня 2022 року до 11 січня 2023 року обіймав посаду командувача окупаційних військ в Україні. З 11 січня 2023 року - заступник командувача окупаційних військ в Україні.

Через вторгнення росії в Україну, перебуває під міжнародними санкціями Євросоюзу, Великої Британії та низки інших країн.

Після невдалого демаршу Прігожина почали з'являтись публікації від західних ЗМІ, що Суровікіна затримано, також його нібито допитували військові. Їх цікавив зв'язок генерала з Прігожиним.