Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

путін звинуватив Україну в тероризмі та назвав переговори неможливими

04 червня 2025, 20:57
путін звинуватив Україну в тероризмі та назвав переговори неможливими
Фото: REUTERS
Він поставив під сумнів доцільність переговорів.

Диктатор росії владімір путін уперше публічно прокоментував обвал залізничного моста в Брянській області, внаслідок якого зійшов з рейок пасажирський поїзд. Він звинуватив у цьому Україну й заявив, що подібні дії є "тероризмом", повідомляють пропагандисті ЗМІ.

У своїй промові путін заявив, що "режим у Києві перероджується в терористичну організацію" і що Україна нібито свідомо здійснює удари по цивільному населенню, аби зірвати мирні переговори. За його словами, підриви інфраструктурних об’єктів, зокрема мостів, напередодні другого раунду переговорів у Стамбулі, були навмисними.

"Цілеспрямовано завдавався удар по цивільному населенню. Це підтверджує, що режим у Києві перероджується в терористичну організацію. Київська верхівка перейшла до організації терористичних актів і водночас просить про зустріч на найвищому рівні", — сказав путін.

Він поставив під сумнів доцільність переговорів, заявивши, що "ніхто не веде переговори з тими, хто робить ставку на тероризм", і додав, що можливе припинення вогню лише дасть Україні "перепочинок" для переозброєння й підготовки нових атак.

Також путін згадав нещодавні підриви залізничних колій у Брянській і Курській областях, назвавши їх «терористичними актами», які нібито ухвалювалися на політичному рівні в Україні.

Вдень 1 червня російські пропагандистські пабліки повідомили про ще один інцидент — нібито стався підрив залізничної колії на перегоні Унеча — Жеча у Брянській області. У момент вибуху там проходив шляховимірювальний потяг.

Потяг пошкоджень не отримав, постраждалих немає, стверджують пабліки.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, коментуючи інциденти на російській залізниці, 1 червня заявив, що Кремль може готувати підґрунтя для зриву перемовин України та рф у Стамбулі, які були заплановані та відбулись 2 червня. 

"Складається враження, що кремль готує підґрунтя для зриву перемовин — з іміджевою атакою на Україну в міжнародному медіаполі. Знову з’являється спокуса показати нас „країною-терористом“, щоб уникнути діалогу і продовжити літній наступ, який вже почався на Сумщині, у Запорізькій області, триває на Сході", — зазначив Коваленко.

 

війнаВладімір Путінпереговори

Останні матеріали

Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Політика
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 04 червня 2025, 15:38
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Політика
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Переклад iPress – 04 червня 2025, 11:57
Вуха кремля. Про зв'язки з росією чиновника Трампа, який закрив агентство протидії російській пропаганді – The Telegraph
Політика
Вуха кремля. Про зв'язки з росією чиновника Трампа, який закрив агентство протидії російській пропаганді – The Telegraph
Переклад iPress – 04 червня 2025, 08:32
Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Політика
Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 червня 2025, 15:11
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 13:03
Операція
Cуспільство
Операція "Павутина" та її вплив на пподальший перебіг війни. Видовищно, але… – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 00:23
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
Політика
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
02 червня 2025, 16:34
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію
Cуспільство
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію "Павутина"
Переклад iPress – 02 червня 2025, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється