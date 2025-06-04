путін звинуватив Україну в тероризмі та назвав переговори неможливими

Він поставив під сумнів доцільність переговорів.

Диктатор росії владімір путін уперше публічно прокоментував обвал залізничного моста в Брянській області, внаслідок якого зійшов з рейок пасажирський поїзд. Він звинуватив у цьому Україну й заявив, що подібні дії є "тероризмом", повідомляють пропагандисті ЗМІ.

У своїй промові путін заявив, що "режим у Києві перероджується в терористичну організацію" і що Україна нібито свідомо здійснює удари по цивільному населенню, аби зірвати мирні переговори. За його словами, підриви інфраструктурних об’єктів, зокрема мостів, напередодні другого раунду переговорів у Стамбулі, були навмисними.

"Цілеспрямовано завдавався удар по цивільному населенню. Це підтверджує, що режим у Києві перероджується в терористичну організацію. Київська верхівка перейшла до організації терористичних актів і водночас просить про зустріч на найвищому рівні", — сказав путін.

Він поставив під сумнів доцільність переговорів, заявивши, що "ніхто не веде переговори з тими, хто робить ставку на тероризм", і додав, що можливе припинення вогню лише дасть Україні "перепочинок" для переозброєння й підготовки нових атак.

Також путін згадав нещодавні підриви залізничних колій у Брянській і Курській областях, назвавши їх «терористичними актами», які нібито ухвалювалися на політичному рівні в Україні.

Вдень 1 червня російські пропагандистські пабліки повідомили про ще один інцидент — нібито стався підрив залізничної колії на перегоні Унеча — Жеча у Брянській області. У момент вибуху там проходив шляховимірювальний потяг.

Потяг пошкоджень не отримав, постраждалих немає, стверджують пабліки.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, коментуючи інциденти на російській залізниці, 1 червня заявив, що Кремль може готувати підґрунтя для зриву перемовин України та рф у Стамбулі, які були заплановані та відбулись 2 червня.

"Складається враження, що кремль готує підґрунтя для зриву перемовин — з іміджевою атакою на Україну в міжнародному медіаполі. Знову з’являється спокуса показати нас „країною-терористом“, щоб уникнути діалогу і продовжити літній наступ, який вже почався на Сумщині, у Запорізькій області, триває на Сході", — зазначив Коваленко.