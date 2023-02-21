путін звинуватив Захід у розпалюванні глобальної війни з метою знищення росії

За словами путіна, Захід випустив джина з пляшки в багатьох регіонах світу, посіявши хаос і війну.

Президент путін у вівторок пообіцяв продовжити річну війну росії в Україні і звинуватив очолюваний США альянс НАТО в роздмухуванні полум'я конфлікту, помилково вважаючи, що він може перемогти москву в глобальному протистоянні.

Про це повідомляє Reuters.

"Народ України став заручником київського режиму і його західних господарів, які фактично окупували цю країну в політичному, військовому та економічному сенсі", - сказав путін.

"Вони мають намір перевести локальний конфлікт в глобальне протистояння, ми це розуміємо саме так і будемо реагувати відповідним чином", - сказав диктатор.

Перемогти росію, за його словами, неможливо. 70-річний глава Кремля заявив, що росія ніколи не піддасться спробам Заходу розколоти її суспільство, додавши, що більшість росіян підтримують війну.

Коли він говорив про анексію чотирьох українських територій минулого року, йому аплодували стоячи у виставковому центрі "Гостинний двір", розташованому всього за кілька кроків від Кремля.

"Конфлікт в Україні - це, безумовно, найбільша ставка, яку зробив глава Кремля принаймні з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році, і ця гра, яку західні лідери, такі як президент США Джо Байден, кажуть, що він повинен програти. З початку війни російські війська зазнали трьох серйозних поразок на полі бою, але все ще контролюють приблизно п'яту частину території України. Десятки тисяч людей загинули, а 70-річний путін заявляє, що росія втягнута в екзистенціальну битву із зарозумілим Заходом, який, за його словами, хоче розчленувати росію і вкрасти її величезні природні ресурси", - пише Reuters.