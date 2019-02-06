Путіна не запросили на ювілейні урочистості з нагоди висадки в Нормандії
Так, масштабні заходи з нагоди 75-річчя початку операції Overlord у Другій світовій війні відбудуться 5 червня на півдні Англії та 6 червня - на узбережжі французької Нормандії, повідомляє "Громадське".
В основних подіях відзначення Нормандської операції візьмуть участь прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, який 3-5 червня здійснить державний візит до Великої Британії.
Окрім британської сторони у заходах вищого рівня візьмуть участь представники інших держав-учасників Нормандської операції: США, Канади, Франції, Австралії, Нової Зеландії, Бельгії, Польщі, Норвегії, Данії, Нідерландів, Греції, Словаччини, Чехії. Німеччина також запрошена.
Водночас, Путіна вперше, починаючи з 2004 року, не запросили на подію. Зауважимо, що Путін брав участь у заходах з нагоди 70-ї річниці D-Day у 2014-му - вже після окупації Криму та початку агресії проти України.
Нагадаємо, напередодні глави МЗС Німеччини та Франції заявили про підтримку Нормандського формату та Мінських домовленостей.
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