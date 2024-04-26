путінський режим більш крихкий, ніж здається – Foreign Affairs

Керована путінськими забаганками й помилками, москва здатна здійснювати саморуйнівні промахи.

На перший погляд, згідно з багатьма зовнішніми ознаками влада владіміра путіна міцна як ніколи. Країна оговталася від перших військових поразок в Україні та початкового шоку від західних санкцій. Але насправді путінська росія вразлива, і її вразливості приховані у всіх на виду.

Про це повідомляє Foreign Affairs.

Зараз, як ніколи раніше, кремль ухвалює рішення в індивідуальному і довільному порядку, не маючи навіть елементарного контролю якості. Відтоді, як москва розпочала повномасштабну війну в Україні, російська політична еліта стала більш поступливою у виконанні наказів путіна і більш покірною в потуранні його параноїдальному світогляду. Ціна цих структурних недоліків зростає. Але навіть теракт, скоєний ІДІЛ-Х у концертному залі на околиці москви 22 березня, не змусив російське керівництво переглянути пріоритети.

"російська держава ефективно виконує накази згори, але не контролює якість цих наказів. З цієї причини вона постійно ризикує розвалитися відразу, як це сталося з її радянським попередником три десятиліття тому", — вважає Foreign Affairs.

Хоча, на перший погляд, таке порівняння може здатися неправдоподібним, сьогоднішня ситуація путіна в чомусь нагадує ту, з якою зіткнувся радянський лідер Горбачов в останні роки існування СРСР. путін не володіє ідеалістичним гуманізмом Горбачова, але він схожий на Горбачова в одному найважливішому аспекті — у здатності нав'язати російській державі своє особисте бачення.

Нерішучість путіна має тенденцію бути настільки ж руйнівною, як і реальні рішення, які він ухвалює, і тут схожість із пізнім Радянським Союзом є особливо разючою. Розпочавши війну, путін рідко обтяжує себе тим, щоб пояснити державним і квазідержавним діячам, як адаптуватися до нової реальності наслідків війни.

Негнучкість і впертість путіна зміцнилися завдяки тому, що він багато років провів в оточенні підлабузників і згодних із ним людей. Захищений від негативного зворотного зв'язку та об'єктивних порад, він схильний до короткозорості, плутанини в пріоритетах і емоційних сплесків, і все це знаходить відображення в його рішеннях.

"Навіть незначний інцидент, чи то невдача в Україні, чи то міжусобиця в еліті, чи то нові внутрішні заворушення, може спровокувати політичну лавину, якщо її прискорить бездіяльність влади або політика, що ґрунтується на хибних думках путіна. Не серйозність російських проблем, а те, як Кремль справляється з ними, поставило режим на межу краху", — пише Foreign Affairs.

Крах може зайняти роки. А може статися за лічені тижні. Але Захід повинен усвідомлювати, що в будь-який момент події в росії можуть вийти з-під контролю кремля і призвести до швидкого краху його, здавалося б, невразливого режиму.