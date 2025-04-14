путіну довіряти не можна, і саме тому припинення вогню не працює – Зеленський

Потрібні гарантії для України – іноземні війська, переконаний президент

Президент України Володимир Зеленський говорив своєму американському колезі Дональду Трампу про те, що путіну не можна довіряти. Це твердження він повторив йому багато разів.

Про це сказав Зеленський у інтерв'ю програмі 60 Minutes.

Зеленський вважає, що саме тому, що путіну не можна довіряти, і не працює припинення вогню.

Зеленський підкреслив, що будь-яке припинення вогню повинно включати безпекові гарантії для України. Він вважає, що це може бути міжнародні сили, в яких братимуть участь і США.