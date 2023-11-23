Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"путіну потрібно стільки території України, скільки зможе отримати" – голова зовнішньої розвідки

23 листопада 2023, 17:07
Фото: з вільного доступу
В росії достатньо ресурсів, щоб вести війну проти України упродовж тривалого періоду.

Цілі путіна щодо України не змінилися. Йому потрібно стільки її території, скільки він зможе отримати, адже "для росіян йдеться про возвращение исконно русских земель".

Про це сказав голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко у своїй колонці для порталу "Інтерфакс-Україна".

Війна увійшла у стадію війни на виснаження. Дедалі більше свідчень, що кремль готовий вести її стільки скільки треба. РФ вже зараз закладає чинник так званої "СВО" в плани на мобілізацію 2024-2025 років.

За словами Литвиненка, кремль вважає, що має достатньо ресурсів (військово-технічних, економічних та людських) для бойових дій з Україною на поточному рівні ще упродовж тривалого періоду. Водночас у москві переконані, що внутрішні ресурси України нібито "наближаються до повного вичерпання".

Путінрозвідкавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з
Політика
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з "Mein Kampf" – провідні американські медіа
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 16:54
Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Технології
Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 12:45
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Політика
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 09:14
У російській армії кадрова проблема. Лише політична проблема, але не загроза для кремля – RFE/RL
Політика
У російській армії кадрова проблема. Лише політична проблема, але не загроза для кремля – RFE/RL
Переклад iPress – 22 листопада 2023, 16:37
Федералізована Європа не в інтересах Америки. США не мають бути простим спостерігачем планів ЄС – Ендрю Міхта
Політика
Федералізована Європа не в інтересах Америки. США не мають бути простим спостерігачем планів ЄС – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 22 листопада 2023, 12:33
НАТО шукає нового генсека. Як західні європейці намагаються усунути з кандидатів естонку Каллас – Едвард Лукас
Політика
НАТО шукає нового генсека. Як західні європейці намагаються усунути з кандидатів естонку Каллас – Едвард Лукас
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 23:40
Раптова відставка творця ChatGPT. Чи причетний до неї Ілон Маск та що означає звільнення найвпливовішого у світі менеджера ШІ – The Atlantic
Технології
Раптова відставка творця ChatGPT. Чи причетний до неї Ілон Маск та що означає звільнення найвпливовішого у світі менеджера ШІ – The Atlantic
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 15:53
росія повторила помилку Наполеона. Чому праця Клаузевіца
Cуспільство
росія повторила помилку Наполеона. Чому праця Клаузевіца "Про війну" актуальна для України і через 200 років – Г'ю Сміт
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 12:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється