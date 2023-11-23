"путіну потрібно стільки території України, скільки зможе отримати" – голова зовнішньої розвідки

В росії достатньо ресурсів, щоб вести війну проти України упродовж тривалого періоду.

Цілі путіна щодо України не змінилися. Йому потрібно стільки її території, скільки він зможе отримати, адже "для росіян йдеться про возвращение исконно русских земель".

Про це сказав голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко у своїй колонці для порталу "Інтерфакс-Україна".

Війна увійшла у стадію війни на виснаження. Дедалі більше свідчень, що кремль готовий вести її стільки скільки треба. РФ вже зараз закладає чинник так званої "СВО" в плани на мобілізацію 2024-2025 років.

За словами Литвиненка, кремль вважає, що має достатньо ресурсів (військово-технічних, економічних та людських) для бойових дій з Україною на поточному рівні ще упродовж тривалого періоду. Водночас у москві переконані, що внутрішні ресурси України нібито "наближаються до повного вичерпання".