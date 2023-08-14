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ПОЛІТИКА

ПВК Аксьонова в Криму фінансує наближений до путіна олігарх – ЗМІ

14 серпня 2023, 18:13
ПВК Аксьонова в Криму фінансує наближений до путіна олігарх – ЗМІ
Сергій Аксьонов. Фото: AFP
Його компанії перерахували "Конвою" кругленькі суми.

Близький до російського диктатора путіна олігарх Аркадій Ротенберг надав сотні мільйонів рублів для російської приватної військової компанії "Конвой".

Про це повідомляє центр "Досьє".

Згідно з результатами розслідування, лише за півтора місяці осені 2022 року ПВК, яку підтримує так званий "губернатор" Криму Сергій Аксьонов, отримала 437,5 млн рублів. З них 120 мільйонів надали компанії Ротенберга, ще 200 від державного банку "ВТБ", а решта від паливних компаній.

У "Досьє" зазначають, що такі пожертвування надходять на рахунок Санкт-Петербурзького козачого товариства "Конвой", а воно перераховує гроші на рахунок ТОВ "Військово-охоронна компанія "Конвой". За півтора місяці 2022 таким чином перерахували 85 млн рублів.

Після цього кошти переводять голові ПВК Костянтину Пікалову у вигляді "позик засновнику". За інформацією журналістів, він займає приблизно 60 млн рублів на місяць.

Пікалов із позивним Мазай пов'язаний із Євгєнієм Прігожиним. Його військовий досвід офіційно складається зі строкової служби при військовому училищі, хоча журналісти пишуть, він має зв'язки у ГРУ. Також Пікалова називали правою рукою Прігожина та куратором ПВК "Вагнер" в Африці.

КримПутінротенбергаксьонов

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