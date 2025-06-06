ПВК "Вагнер" оголосила про вихід з Малі

Угруповання допомагало місцевій хунті понад 3 роки.

російська приватна армія ПВК "Вагнер" йде з африканської країни Малі після 3,5 років присутності там.

Відповідну заяву поширили пов'язані з угрупованням ресурси в соцмережах.

У заяві наголошується, що весь цей час вагнерівці "пліч-о-пліч із народом Малі билися проти тероризму" і "виконали головне завдання" - допомогли військовій хунті, яка повалила законний уряд, захопити всі великі міста країни.

"Ми знищили тисячі бойовиків та їхніх командирів, які роками тероризували мирне населення. Допомогли місцевим патріотам створити сильну і дисципліновану армію, здатну захистити свою землю. Місію завершено. ПВК "Вагнер" повертається додому", - ідеться в заяві.