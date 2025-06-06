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ПВК "Вагнер" оголосила про вихід з Малі

06 червня 2025, 17:29
ПВК
Угруповання допомагало місцевій хунті понад 3 роки.
російська приватна армія ПВК "Вагнер" йде з африканської країни Малі після 3,5 років присутності там.
 
Відповідну заяву поширили пов'язані з угрупованням ресурси в соцмережах.
 
У заяві наголошується, що весь цей час вагнерівці "пліч-о-пліч із народом Малі билися проти тероризму" і "виконали головне завдання" - допомогли військовій хунті, яка повалила законний уряд, захопити всі великі міста країни.
 
"Ми знищили тисячі бойовиків та їхніх командирів, які роками тероризували мирне населення. Допомогли місцевим патріотам створити сильну і дисципліновану армію, здатну захистити свою землю. Місію завершено. ПВК "Вагнер" повертається додому", - ідеться в заяві.
 
У пропагандистському відеоролику, який також розповсюдило угруповання, наголошується, що хунта вигнала з Малі військові контингенти західних країн, які роками допомагали поваленому демократичному уряду боротися з місцевими ісламістськими угрупованнями, та запросила "ПВК Вагнер" допомогти в боротьбі з силами опору.
 
"Народ і влада Малі вдячні ПВК "Вагнер" за роботу. Ми виконали своє завдання. І ми повертаємося додому", - пафосно йдеться в ролику.

 

війна в Українівагнерівці

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