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пвк "вагнер" втратила в Україні понад 30 тисяч бойовиків – White House

18 лютого 2023, 10:11
пвк
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну приватна військова компанія "вагнер" втратила пораненими і загиблими понад 30 тисяч найманців.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі розказав про це. 

Про це пише  "CNN".

З понад 30 тис. "вагнерівців" загинули близько 9 тисяч, близько половини з них були вбиті з середини грудня, заявив Кірбі.

Речник Білого дому додав, що близько 90% "вагнерівців", які загинули у грудні, були завербовані в російських в'язницях.

ПВК "Вагнер" значною мірою покладається на засуджених для поповнення своїх рядів, попри заяви Євгена Пригожина про припинення вербування людей у в'язницях” - сказав Джон Кірбі.

І додав, що вони поводяться зі своїми новобранцями, переважно засудженими, як з гарматним м'ясом, кидаючи їх, у буквальному сенсі, в м'ясорубку,

Він (Пригожин) просто вирвав їх із в'язниць і кинув на поле бою без підготовки, без екіпіровки, без організаційного командування, просто кинув у бій" - резюмував американський політик.

війнаПВК Вагнербілий дімПригожинКірбіWhite House

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