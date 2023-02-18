пвк "вагнер" втратила в Україні понад 30 тисяч бойовиків – White House

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну приватна військова компанія "вагнер" втратила пораненими і загиблими понад 30 тисяч найманців.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі розказав про це.

Про це пише "CNN".

З понад 30 тис. "вагнерівців" загинули близько 9 тисяч, близько половини з них були вбиті з середини грудня, заявив Кірбі.

Речник Білого дому додав, що близько 90% "вагнерівців", які загинули у грудні, були завербовані в російських в'язницях.

“ПВК "Вагнер" значною мірою покладається на засуджених для поповнення своїх рядів, попри заяви Євгена Пригожина про припинення вербування людей у в'язницях” - сказав Джон Кірбі.

І додав, що вони поводяться зі своїми новобранцями, переважно засудженими, як з гарматним м'ясом, кидаючи їх, у буквальному сенсі, в м'ясорубку,

“Він (Пригожин) просто вирвав їх із в'язниць і кинув на поле бою без підготовки, без екіпіровки, без організаційного командування, просто кинув у бій" - резюмував американський політик.