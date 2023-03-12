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ПВК "вагнера" вербує найманців у школах та дитячих спортклубах — ЗМІ

12 березня 2023, 15:19
ПВК
джерело novynarnia
Подібні центри відкрилися в багатьох школах і дитячих спортивних клубах росії.

Євген пригожин, один із засновників приватної військової компанії "вагнера", оголосив про відкриття центрів набору найманців.

Про це повідомляє Postimees.

Про наявність таких філій ПВК з вербування бойовиків у регіонах відомо давно. У великих містах регіону реклама з'явилася, в тому числі і на громадському транспорті.

У заяві пригожина названо шість нових точок у Сибіру, які раніше діяли як звичайні спортклуби. У Новосибірську вербувальники розташувалися в офісі "Силової єдності Сибіру". Вербувальні пункти розташовані в наступних локаціях:

- В Омську вербувальники влаштувалися в клубі "Десантник" прямо у будівлі гімназії №147. Клуб називає себе православним спортивно-патріотичним клубом. Там займається, зокрема молодша група, проте це не стало перешкодою для відкриття там центру вербування ПВК;

- У Барнаулі також вказано центр вербування у муніципальному дитячому освітньому закладі - у філії спортивної школи олімпійського резерву №3. Він називається "Бойові рукавички" і вважається найстарішим боксерським клубом у місті;

- В Іркутську пропонують вступати в найманці через спортивний клуб "Профі", що знаходиться прямо в будівлі федеральної установи "Державне училище олімпійського резерву Іркутська";

- У Красноярську до ПВК "вагнера" пропонують вступати у клубі "Сибірського центру російського бойового мистецтва", де займаються рукопашним боєм із дітьми, починаючи від чотирьох років;

- У Читі ПВК "вагнера" пропонує звертатися до клубу "Островський", де займаються і діти.

У списку представлено лише шість із 42 заявлених пригожиним нових центрів вербування.

Раніше повідомлялось, що однією з основних цілей ПВК "вагнер" було не стільки взяття Бахмута, скільки виснаження українських військових.

війнавербуваннявагнер

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