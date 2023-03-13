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ПВК "вагнер" звинуватили у розпалюванні мігрантської кризи в Італії – Reuters

13 березня 2023, 20:43
ПВК
Фото: Ukrinform
Сили пвк "вагнера" звинувачують у веденні діяльності в кількох африканських країнах, включаючи Лівію, Малі та ЦАР.

російська пвк "вагнера" причетна до сплеску хвилі мігрантів, які намагаються перетнути Середземне море з країн Африки, в рамках стратегії москви щодо помсти країнам, які підтримують Україну.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє Reuters. 

"Я думаю, тепер можна з упевненістю сказати, що експоненціальне зростання міграційного явища з африканських берегів, також, у незначній мірі, є частиною чіткої стратегії гібридної війни, яку реалізує група "вагнера", використовуючи свою значну вагу в деяких африканських країнах", – йдеться у заяві посадовця.

Міністр Крозетто закликав союзників по НАТО допомогти Італії протистояти зростанню кількості мігрантів.

Подібні зауваження також надійшли від міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який під час візиту до Ізраїлю висловив занепокоєння тим, що багато мігрантів прибули з районів, підконтрольних групі вагнера.

За даними МВС Італії, цього року до країни прибули близько 20 тисяч мігрантів, порівняно з 6100 за той самий період 2022 року.

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