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ПВК "Вагнер"торік купила супутники у китайської компанії

06 жовтня 2023, 18:53
ПВК
джерело novynarnia
Контракт також передбачає надання зображень за запитом, що дало змогу "Вагнеру" отримати супутникові знімки з України.

ПВК "Вагнера" торік придбала у китайської фірми два супутники, щоб вести розвідку і стежити за Україною.

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що контракт був підписаний у листопаді 2022 року. Видання вказує, що супутникові зображення також використовували для надання допомоги найманця "Вагнера" в Африці і навіть для проведення спроби перевороту в росії.

Згідно з контрактом, написаним англійською та російською мовами і підписаним 15 листопада 2022 року, компанія Beijing Yunze Technology Co Ltd продала компанії Ніка-Фрут два супутники спостереження з високою роздільною здатністю.

Вони належали китайському космічному гіганту Chang Guang Satellite Technology (CGST). Ніка-Фрут належала ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Прігожину. Вартість контракту становила 30 мільйонів доларів, до нього входили супутники та додаткові послуги.

Китайсупутниквійна в Україніросія окупантивагнерівці

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