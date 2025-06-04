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П'ять країн стали новими непостійними членами Ради безпеки ООН

04 червня 2025, 09:35
П'ять країн стали новими непостійними членами Ради безпеки ООН
Голосуванням в один тур з необхідними двома третинами підтримки були обрані Бахрейн, Колумбія, Конго, Латвія та Ліберія.

Генеральна Асамблея ООН визначила п'ять країн, які з 1 січня 2026 року приєднаються до Ради безпеки у ролі непостійних членів.

Про це пише Укрінформ
 
Голосуванням в один тур з необхідними двома третинами підтримки були обрані Бахрейн, Колумбія, Конго, Латвія та Ліберія.
 
Вони замінять Алжир, Гаяну, Південну Корею, Сьєрра-Леоне та Словенію. Натомість ще п'ять країн - Данія, Греція, Пакистан, Панама та Сомалі - продовжають роботу ще на рік до кінця свого мандата. 
 
Латвія, що була обрана від Східної Європи, вперше увійде до складу Ради безпеки. Усі інші держави вже опинялися в цій ролі, найбільше - аж сім разів - це було у випадку Колумбії. 
 
Нових членів Радбезу привітав Президент України Володимир Зеленський, побажавши їм "зміцнювати міжнародний мир та безпеку і захищати принципи Статуту ООН і міжнародного права". 
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