П'ять країн стали новими непостійними членами Ради безпеки ООН

Голосуванням в один тур з необхідними двома третинами підтримки були обрані Бахрейн, Колумбія, Конго, Латвія та Ліберія.

Генеральна Асамблея ООН визначила п'ять країн, які з 1 січня 2026 року приєднаються до Ради безпеки у ролі непостійних членів.

Про це пише Укрінформ

Голосуванням в один тур з необхідними двома третинами підтримки були обрані Бахрейн, Колумбія, Конго, Латвія та Ліберія.

Вони замінять Алжир, Гаяну, Південну Корею, Сьєрра-Леоне та Словенію. Натомість ще п'ять країн - Данія, Греція, Пакистан, Панама та Сомалі - продовжають роботу ще на рік до кінця свого мандата.

Латвія, що була обрана від Східної Європи, вперше увійде до складу Ради безпеки. Усі інші держави вже опинялися в цій ролі, найбільше - аж сім разів - це було у випадку Колумбії.

Нових членів Радбезу привітав Президент України Володимир Зеленський, побажавши їм "зміцнювати міжнародний мир та безпеку і захищати принципи Статуту ООН і міжнародного права".