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ПОЛІТИКА

П'ять країн закликали генерального секретаря ООН розслідувати передачу іранських дронів до росії

23 червня 2023, 19:46
П'ять країн закликали генерального секретаря ООН розслідувати передачу іранських дронів до росії
Фото: Укрінформ
Дії росії та Ірану порушують Резолюцію РБ ООН.

П'ять країн, в тому числі Україна, звернулись до генсека ООН із заявою провести розслідування військової співпраці Ірану і росії, зокрема, щодо передачі дронів, у порушення резолюції РБ ООН 2231.

Про це заявила в п’ятницю перед засіданням Радбезу по Україні постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд, передає Укрінформ.

Вона зауважила, що дії росії та Ірану порушують Резолюцію 2231 РБ ООН, яка забороняє всім країнам, в тому числі постійним членам Радбезу, передавати такі види зброї з Ірану без попереднього схвалення Радою Безпеки. 

"Організація Об’єднаних Націй повинна відповісти на зростаючі заклики міжнародної спільноти та розслідувати ці порушення", - наголосила Томас-Грінфілд.

Вона уточнила, що Резолюція 2231 надає повноваження генеральному секретареві ООН для такого розслідування.

Серед країн, які підписали заяву-зверненн - Франція, Велика Британія, Албанія, США та Україна.

рф використовує іранські дрони для нанесення ударів по території України. Захід неодноразово заявляв про те, що росія домовилась з Тегераном про поставки БпЛА, однак москва й Іран довгий час всіляко відкидали ці звинувачення.

ООНвійна в Українііранські дрони

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