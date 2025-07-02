П’ять світових рекордів ГУР зафіксовано в Книзі рекордів України

Представникам ГУР вручили відповідні сертифікати.

У книзі рекордів України офіційно зафіксували п’ять бойових рекордів, яких воєнна розвідка досягла завдяки застосуванню морських дронів MAGURA, та вручили офіційні сертифікати представникам Головного управління розвідки.

Про це повідомляється на сайті ГУР.

Національними рекордами України визнано:

перше у світі потоплення бойових кораблів морськими дронами: 10 листопада 2023 року дрони MAGURA знищили російські десантні катери Д-144 "Сєрна" (з БТР-82 на борту) та Д-295 "акула";

перше збиття бойового літака морським дроном: 2 травня 2025 року безпілотник MAGURA V7 знищив російські винищувачі Су-30 над Чорним морем;

перше збиття повітряної цілі морським дроном: 31 грудня 2024 року морський дрон MAGURA V5 втопив у Чорному морі ворожі гелікоптери Мі-8;

найбільшу кількість уражень бойових кораблів та катерів: у період із 2023 по 2024 рік ГУР МО України уразило 15 одиниць із корабельно-катерного складу чорноморського флоту рф – десантні, патрульні та розвідувальні кораблі, десантні та швидкісні катери;

найбільшу кількість потоплених кораблів та катерів: влучні удари морських дронів пустили на дно Чорного моря ракетний катер "Івановєц", десантний катер Д-295 "Акула", десантний катер Д-144 "Сєрна”, великий десантний корабель "Цезарь Куніков", швидкісний катер КС-701 "Тунєц", два швидкісних катера “ріф-75” та патрульний корабель "Сєргєй котов" із гелікоптером Ка-29 на борту.

Офіційна реєстрація рекордів відбулася в Музеї воєнної розвідки України, де нещодавно відкрилася експозиція, присвячена сімейству морських дронів MAGURA.

Представники Книги рекордів України вручили сертифікати Буданову, керівнику департаменту безпілотних систем ГУР МО України, а також бійцям підрозділу “Group 13”, які безпосередньо реалізують морські спецоперації із застосуванням дронів.

“Ми спостерігали за розробкою та бойовим застосуванням MAGURA і можемо з повною впевненістю заявити: ці досягнення є унікальними у світовому масштабі. Вони свідчать про те, що Україна навіть у найскладніших умовах здатна створювати інновації, які змінюють хід війни та є зразком для наслідування”, - сказав представник Книги рекордів України Андрій Масюк.