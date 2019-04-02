CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛегкомоторний літак Cessna 414A у неділю, 3 лютого, зазнав аварії над житловим будинком у місті Йорба-Лінда на півдні Каліфорнії, США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
П'ятеро людей загинули через падіння літака на житловий будинок у Каліфорнії
Двоє людей госпіталізовані з опіками
Фото: twitter.com/OCFA_PIO
Пілот і четверо мешканців будинку загинули, повідомляє місцеве видання KTLA.
Фото: twitter.com/OCFA_PIO
Двоє людей були госпіталізовані з опіками, незначні травми також отримав один із пожежників. За словами свідків, літак загорівся і почав розвалюватися ще в повітрі.
Також, двоє людей, які перебували на борту старовинного літака, загинули в результаті авіакатастрофи в місті Фредеріксбург, штат Вірджинія.
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04 02 2019 11:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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