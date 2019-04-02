П'ятеро людей загинули через падіння літака на житловий будинок у Каліфорнії

Легкомоторний літак Cessna 414A у неділю, 3 лютого, зазнав аварії над житловим будинком у місті Йорба-Лінда на півдні Каліфорнії, США.

Пілот і четверо мешканців будинку загинули, повідомляє місцеве видання KTLA.



Фото: twitter.com/OCFA_PIO

Двоє людей були госпіталізовані з опіками, незначні травми також отримав один із пожежників. За словами свідків, літак загорівся і почав розвалюватися ще в повітрі.

Також, двоє людей, які перебували на борту старовинного літака, загинули в результаті авіакатастрофи в місті Фредеріксбург, штат Вірджинія.