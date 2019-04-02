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П'ятеро людей загинули через падіння літака на житловий будинок у Каліфорнії

Двоє людей госпіталізовані з опіками
Легкомоторний літак Cessna 414A у неділю, 3 лютого, зазнав аварії над житловим будинком у місті Йорба-Лінда на півдні Каліфорнії, США.
П Фото: twitter.com/OCFA_PIO

Пілот і четверо мешканців будинку загинули, повідомляє місцеве видання KTLA.


Фото: twitter.com/OCFA_PIO

Двоє людей були госпіталізовані з опіками, незначні травми також отримав один із пожежників. За словами свідків, літак загорівся і почав розвалюватися ще в повітрі. 

Також, двоє людей, які перебували на борту старовинного літака, загинули в результаті авіакатастрофи в місті Фредеріксбург, штат Вірджинія.

 
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04 02 2019 11:56
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