Пишаємось, захоплюємось, дякуємо, - Президент України привітав військових із Днем ЗСУ

У День Збройних сил України Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців

У День Збройних сил України Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців.

Текст привітання розміщено у Telegram-каналі голови держави.

"Наші Збройні Сили захищають рідну землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих. Борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Відстоюють правду, а тому й майбутнє України. Пишаємось, захоплюємось, дякуємо. Кожному і кожній! Із великою повагою – Президент України. Слава ЗСУ! Слава Україні! ", - йдеться у повідомленні.