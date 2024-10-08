Питання підтримки України буде важливою частиною візиту Байдена до Німеччини – Білий дім

Цей візит підкреслить глибоку відданість і рішучу підтримку трансатлантичної безпеки.

Візит президента США Джо Байдена у Німеччину та участь в засіданні групи "Рамштайн", підкреслить глибоку відданість та рішучу підтримку трансатлантичної безпеки і самооборони України.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, візит Байдена стане потужним символом відновлення партнерства між США та Німеччиною і зробить тіснішою співпрацю у вирішенні найнагальніших світових проблем.

"Цей візит підкреслить глибоку відданість і рішучу підтримку трансатлантичної безпеки. Якщо ви думаєте про Україну і самооборону України, це буде великою частиною цього візиту - і продовження цієї підтримки, продовження робити усе, що ми можемо, щоб зупинити російську агресію", - сказала Жан-П'єр.

Вона додала, що важливо продовжувати діалог, "оскільки ми бачимо, що відбувається в Україні, продовжуємо бачити російську агресію".

"Ви бачили лідерство президента (Байдена. - ред.) щодо України і те, що він зміг зробити, щоб зробити НАТО сильнішим, щоб мати підтримку більш ніж 50 країн, які підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії. І це велика частина - безумовно, це буде великою частиною цієї поїздки", - зазначила прес-секретар Білого дому.

Формат "Рамштайн" - це міжнародний форум країн світу, що об'єдналися для координації та надання військової допомоги Україні в протистоянні агресії посії. Форум названо на честь авіабази США "Рамштайн" в Німеччині, де відбулася перша зустріч у квітні 2022 року.

У четвер, 10 жовтня, президент США Джо Байден вирушить до Німеччини, де зустрінеться з лідерами союзних країн, а також візьме участь у засіданні чергової зустрічі в форматі "Рамштайн".