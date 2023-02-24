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ПОЛІТИКА

Рада денонсувала всі договори з росією щодо Азовського моря

24 лютого 2023, 14:07
Рада денонсувала всі договори з росією щодо Азовського моря
Фото: policy.info
Вони втратили сенс після ворожих дій рф щодо України.

Верховна Рада України денонсувала  всі договори з росією щодо Азовського моря.

Про це повідомив за результатами засідання парламенту народний депутат Ярослав Железняк.

Мова йде про Договір між Україною та рф про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який був підписаний 24 грудня 2003 року в м. Керчі та ратифікований Верховною Радою у квітні 2004. Вихід з цієї угоди підтримали 303 народних депутати.

В парламенті України наголосили, що  Договір обмежує судноплавство торговельних суден в Азовському морі під прапорами третіх держав, та фактично забороняє судноплавство військових кораблів та інших державних суден третіх держав, що експлуатуються в некомерційних цілях. Водночас росія неодноразово порушила всі норми договору та узурпувала води Азовського моря.  

"Слід також додати, що у Морській доктрині рф від 31 липня 2022 року зник пункт про міжнародно-правове регулювання використання Керченської протоки. Тобто з 31 липня 2022 року росія офіційно розглядає Керченську протоку як власний "одноосібний" морський простір", - зазначається в пояснювальній записці до постанови.

Також 305 депутатів проголосували за вихід із Угоди про створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва, підписаний від імені України 2 квітня 2001 року у м. Стамбулі та ратифікований парламентом у червні 2003 року.

Згідно із договором Україна та рф були членами одного військово-морського з’єднання - BLACKSEAFOR, яке, серед іншого, могло проводити спільні військово-морські навчання, мало спільний виконавчий орган для управління, а також прапор та логотип.

"Відносини України та російської федерації не є дружніми, добросусідськими та/або партнерськими", - йдеться в пояснювальній записці до ініціативи законодавців.

Верховна Радавійнадоговор з рф

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