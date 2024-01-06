Рада держоборони Естонії збереться для обговорення війни в Україні

Говоритимуть і про безпеку естонських кордонів.

Президент Естонії Алар Каріс ініціював скликання на понеділок, 8 січня, засідання Ради з державної оборони, на якій обговорять останні події, пов’язані з повномасштабною війною росії проти України.

Про це пише ERR.

На засіданні Ради з державної оборони Естонії, як очікується, обговорять повномасштабну війну росії проти України, діяльність Естонії на підтримку України, а також безпеку естонських кордонів.

Рада з державної оборони є консультативним органом при президенті Естонії. До її складу входять спікер парламенту, прем'єр-міністр, голови парламентських комісій з державної оборони та в закордонних справах, очільники МЗС, Міноборони, МВС, Мін’юсту та Мінекономіки, а також командувач Силами оборони Естонії.

Рада обговорює та дає висновки з питань, важливих з погляду державної оборони, пояснює ERR.

Напередодні в Генштабі Естонії розповіли, що за останній тиждень російським окупаційним військам вдалося відвоювати на території України невеликі ділянки й утримати ініціативу, а ЗСУ мали успіхи в Донецькій області.