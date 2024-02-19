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Рада міністрів ЄС розгляне підтримку України і вшанує пам'ять Навального

19 лютого 2024, 12:48
Рада міністрів ЄС розгляне підтримку України і вшанує пам'ять Навального
Фото: з вільного доступу
Міністри закордонних справ Євросоюзу розглянуть продовження допомоги для України та вшанують пам'ять російського опозиційного політика Олексія Навального, який помер у російській в’язниці в п’ятницю.

Про це у Брюсселі перед початком зустрічі повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Укрінформ.

"Ми розглянемо розвиток ситуації на цій війні, яку путін розпочав два роки тому проти України. Не схоже, що він має намір її зупиняти, все навпаки. Тож у обох вимірах - політичному та військовому - маємо продовжити нашу підтримку для України, а також для тих росіян, які хотіли б жити у свободі", - заявив Боррель.

Він додав, що що минулі вихідні не були добрими, оскільки вже на початку Мюнхенської безпекової конференції надійшли новини про смерть Навального. 

Сьогодні ж міністри проведуть зустріч з його дружиною Юлією Навальною, щоб передати політичне послання опозиції в самій росії, яка піднімає голос проти режиму путіна.

"З метою вшанування пам’яті Олексія Навального ми запропонуємо міністрам перейменувати наш режим санкцій ЄС за порушення прав людини його іменем. Це буде мати назву Режим санкцій Навального за порушення прав людини. Щоб його ім’я було назавжди вписано у роботу Європейського Союзу, що пов’язана із захистом прав людини", - Боррель.

 

підтримкаЄвросоюзРада міністрівУкраїна навальний

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