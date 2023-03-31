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ПОЛІТИКА

Рада МВФ схвалила надання Україні кредиту на $15,6 млрд – Reuters

31 березня 2023, 20:31
Рада МВФ схвалила надання Україні кредиту на $15,6 млрд – Reuters
Фото: з вільних джерел
Це означає формалізацію домовленості, якої минулого тижня було досягнуто на рівні персоналу.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду в п'ятницю, 31 березня, схвалила програму фінансування для України на 15,6 мільярда доларів, розраховану на чотири роки. Кредитування має забезпечити задоволення нагальних потреб нашої держави на тлі продовження протистояння російському вторгненню.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело, знайоме з рішенням.

У виданні нагадали, що ця позика стала найбільшою для України з початку повномасштабної війни рфпроти неї. Також це перша настільки велика програма від МВФ, погоджена для активно воюючої країни.

Рішення Ради директорів формалізувало угоду, якої досягла українська сторона з Міжнародним валютним фондом минулого тижня. Раніше у Національного банку розповіли, на що буде спрямоване нове фінансування та яких дій реалізація програми вимагатиме від нашої влади.

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