Рада МВФ ухвалила транш Україні на $880 мільйонів

Вони мають надійти в Україну протягом 2—3 днів.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) погодила виділення четвертого траншу Україні на суму приблизно $880 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті МВФ.

Україна успішно виконала чотири ключові вимоги, передбачені до третього перегляду. Серед них - ухвалення Національної стратегії доходів, розробку дорожньої карти для керування державними інвестиціями, розробку заходів щодо мобілізації надходжень у державний бюджет 2024 року, а також ухвалення законодавства для посилення інституційної автономності та ефективності САП.

Міністр фінансів України Сергій Марченко підкреслив, що співпраця з МВФ є ключовим елементом у забезпеченні фінансової стабільності, а також у стимулюванні економічного відновлення. Влада України максимально зосереджена на виконанні всіх умов програми EFF, оскільки це відкриває можливість залучити додаткову фінансову підтримку. Також важливо підкреслити, що впровадження таких заходів потрібно Україні.

Успішне завершення перегляду відкриває шлях України для отримання четвертого траншу фінансування в рамках програми EFF обсягом близько $880 мільйонів США (663,9 мільйонів СПЗ) найближчим часом.

За весь період дії програми МВФ EFF Україна вже отримала три транші фінансування загальним обсягом близько $4,5 мільярдів США. У 2024 році програма передбачає $5,4 млрд США бюджетної допомоги Україні.