Рада націоналізує понад 900 об’єктів, що належать росії
Верховна Рада збирається націоналізувати понад 900 об’єктів, що належать росії.
Як повідомляє пресслужба Верховної Ради у Telegram, про це заявила заступниця голови комітету парламенту із питань економічного розвитку Роксолана Підласа.
Зокрема, на найближчому засіданні парламент розгляне питання націоналізації активів російської федерації в Україні.
У зв'язку з цим сказано, що Кабінет міністрів уклав перелік, до якого увійшло більш як 900 об'єктів, що належать безпосередньо росії як державі. Примусове відчуження цих об’єктів відбудеться за особливою процедурою.
Підласа зауважила, що ознайомлена зі списком об’єктів, до якого увійшли такі відомі підприємства як "Енергомашспецсталь" у Краматорську, що на 92% належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює "росатом".
Також у цьому переліку є відома мережа магазинів BROCARD, що на 100% контролюється офшорною компанією, яка, своєю чергою, контролюється міністерством промисловості рф.
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