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ПОЛІТИКА

Рада національної оборони Румунії обговорить передачу Україні системи Patriot – ЗМІ

20 червня 2024, 10:46
Рада національної оборони Румунії обговорить передачу Україні системи Patriot – ЗМІ
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Очікують, що на засіданні ради відбудуться складні дискусії між політичними і військовими лідерами.

Верховна рада національної оборони Румунії у четвер має ухвалити рішення, чи передавати Україні систему Patriot, хоча звіт румунського Міноборони стверджує, що зараз для цього не найкращий час. 

Про це повідомляє Euractiv.

Президент Румунії Клаус Йоганніс отримав доповідь Міноборони, в якій, за даними преси, йдеться про те, що зараз невдалий час для відправки системи Patriot в Україну. 

Утім, остаточне рішення – за радою нацоборони, як очолює президент Йоганніс. Очікують, що на засіданні ради відбудуться складні дискусії між політичними і військовими лідерами.

За деякими джерелами, рада може схвалити відправку системи, якщо зможе гарантувати, що протиповітряна оборона Румунії не постраждає.

Висновок звіту не є несподіваний, враховуючи, що міністр оборони Анджел Тилвар неодноразово виступав проти розгортання цієї системи в Україні, оскільки він вважає Patriot "незамінним для захисту національної території".

Прем'єр-міністр Марчел Чолаку також висловив застереження, заявивши, що Румунія наразі не має достатньої кількості систем Patriot. 

Проте він визнав, що "розміщення системи в Україні може потенційно принести користь обороні Румунії", хоча це залишається "стратегічним рішенням, яке має як плюси, так і мінуси".

Переговори про можливе надання Україні системи Patriot розпочалися на початку травня, коли президент Йоганніс обговорив це питання з президентом США Джо Байденом під час візиту до Сполучених Штатів.

У травні Йоганніс підкреслив, що "для Румунії неприйнятно залишатися без протиповітряної оборони" і наполягав на тому, що "якщо Румунія від чогось відмовляється, вона повинна отримати щось натомість".

На той час Румунія мала лише одну активну систему Patriot, але 14 червня була введена в експлуатацію друга система, третя очікується до кінця року, а четверта – на початку наступного року.

Румунія заплатила 4 млрд доларів за сім систем Patriot, чотири з яких вже поставлені Сполученими Штатами, а решта три мають прибути до 2027 року.

РумуніяPatriotвійна в Україні

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