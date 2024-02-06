Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рада підтримала подовження дії воєнного стану в Україні

06 лютого 2024, 13:51
Рада підтримала подовження дії воєнного стану в Україні
Фото:pressident.gov.ua
Верховна Рада проголосувала за подовження дії воєнного стану.
Верховна Рада України у вівторок, 6 лютого, проголосувала за подовження дії воєнного стану – до 13 травня 2024 року. 
 
Про це йдеться на сайті Верховної ради України.
 
Парламент затвердив указ президента Володимира Зеленського. Указ підтримали 335 народних депутатів.

Це вже десяте голосування Ради за воєнний стан в Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 5 лютого вніс до Верховної ради проєкт закону про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та проєкт закону про затвердження указу "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

 

Верховна Радавоєнний станвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Не лише громадянська війна. Верховний суд вирішуватиме чи зможе Трамп обіймати посаду президента через заколот у січні 2020 року – Тімоті Снайдер
Політика
Не лише громадянська війна. Верховний суд вирішуватиме чи зможе Трамп обіймати посаду президента через заколот у січні 2020 року – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 14:39
росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 12:13
Політичні торги навколо допомоги Україні. Як республіканці шокували Європу – Politico
Політика
Політичні торги навколо допомоги Україні. Як республіканці шокували Європу – Politico
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 09:09
Домашні ігри: політична конкуренція. Авторитарні операції впливу cпрацьовують, коли демократії розхитані – Едвард Лукас
Політика
Домашні ігри: політична конкуренція. Авторитарні операції впливу cпрацьовують, коли демократії розхитані – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 лютого 2024, 16:35
російсько-українська війна і майбутнє. На результат впливатимуть не лише технології – Лоуренс Фрідман
Технології
російсько-українська війна і майбутнє. На результат впливатимуть не лише технології – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 лютого 2024, 12:41
Невтішні новини з Вашингтона. путін захопив крило Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Політика
Невтішні новини з Вашингтона. путін захопив крило Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 лютого 2024, 09:14
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла
Політика
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла "екзистенційна загроза" з боку росії – The Guardian
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 15:49
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Технології
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 12:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється