Рада підтримала подовження дії воєнного стану в Україні
06 лютого 2024, 13:51
Фото:pressident.gov.ua
Верховна Рада проголосувала за подовження дії воєнного стану.
Верховна Рада України у вівторок, 6 лютого, проголосувала за подовження дії воєнного стану – до 13 травня 2024 року.
Про це йдеться на сайті Верховної ради України.
Парламент затвердив указ президента Володимира Зеленського. Указ підтримали 335 народних депутатів.
Це вже десяте голосування Ради за воєнний стан в Україні.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 5 лютого вніс до Верховної ради проєкт закону про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та проєкт закону про затвердження указу "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".