Рада підтримала звільнення Резнікова з посади міністра оборони

"За" відповідне рішення проголосували 327 народних обранців.

Парламент підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

У Верховній Раді міністр особисто відзвітував за 552 днів своєї роботи на посаді.

Призначення Рустема Умерова на посаду має відбутись на наступному пленарному засіданні.

Нагадаємо, 4 вересня відомо, що Олексій Резніков подав до Ради заяву по відставку, стверджуючи, що впродовж 22 місяців на посаді виконав ключові завдання, визначені під час його призначення.