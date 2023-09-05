Рада підтримала звільнення Резнікова з посади міністра оборони
Парламент підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
У Верховній Раді міністр особисто відзвітував за 552 днів своєї роботи на посаді.
Призначення Рустема Умерова на посаду має відбутись на наступному пленарному засіданні.
Нагадаємо, 4 вересня відомо, що Олексій Резніков подав до Ради заяву по відставку, стверджуючи, що впродовж 22 місяців на посаді виконав ключові завдання, визначені під час його призначення.