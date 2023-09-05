Матеріали:
Теми:

Рада підтримала звільнення Резнікова з посади міністра оборони

05 вересня 2023, 14:09
Рада підтримала звільнення Резнікова з посади міністра оборони
Олексій Резніков
"За" відповідне рішення проголосували 327 народних обранців.

Парламент підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

У Верховній Раді міністр особисто відзвітував за 552 днів своєї роботи на посаді.

Призначення Рустема Умерова на посаду має відбутись на наступному пленарному засіданні.

Нагадаємо, 4 вересня відомо, що Олексій Резніков подав до Ради заяву по відставку, стверджуючи, що впродовж 22 місяців на посаді виконав ключові завдання, визначені під час його призначення.

війна в Україніросія окупантиРезніковМіністерство оборони Українивідставка

Останні матеріали

Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Політика
Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 15:01
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Політика
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 13:08
Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Політика
Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 23:19
Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 16:45
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Політика
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 13:05
Непоганий тиждень для контрнаступу. Чотири причини для стриманого оптимізму – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Непоганий тиждень для контрнаступу. Чотири причини для стриманого оптимізму – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 08:53
Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Технології
Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 16:45
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Політика
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 12:58
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється