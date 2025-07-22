Рада планує підпорядковувати НАБУ та САП генпрокурору

Відповідні поправки сьогодні вранці внесли до законопроєкту.

Верховна Рада збирається закласти можливість підпорядковувати Національне антикорбюро і САП генеральному прокурору. А також – передавати справи, підслідні НАБУ, до інших правоохоронних органів – що зараз заборонено.

Про це стало відомо із пропозицій у законопроєкті 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану".

Ці поправки роблять генпрокурора фактичним керівником САП, що зі свого боку дасть можливість впливу на НАБУ.

Йдеться про такі нові повноваження:

отримувати доступ до будь-якої справи НАБУ або надавати такий доступ будь-якому прокуророві

закривати розслідування на вимогу захисту

генпрокурор може письмово зобов'язати керівника органу досудового розслідування надати йому матеріали цього розслідування

після отримання доступу до матеріалів досудового розслідування генпрокурор може доручити іншому прокурору перевірку додержання законів під час його проведення

генпрокурор зможе передавати справи підслідності НАБУ іншому органу досудового розслідування "у разі неефективного досудового розслідування або за наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу"

передавати повноваження прокурорів САП іншим прокурорам

керівником органу прокуратури для прокурорів САП стане не її голова, а генпрокурор, тож він зможе визначати, який прокурор слідкуватиме за розслідуваннями НАБУ