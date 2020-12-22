ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна Рада має намір розглянути законопроєкт про реформу Служби безпеки України в січні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада планує розглянути законопроєкт про реформу СБУ в січні
"Великі реформи ми відклали трохи"
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час підсумкової пресконференції у вівторок, пише "Європейська правда з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".
"Великі реформи ми відклали трохи, але хочемо в січні повернутися і в ударному темпі (розглянути законопроєкти). Це "амністія капіталу", створення Бюро економічної безпеки, це законопроєкт про реформу СБУ", - сказав він.
Верховна рада вперше дійшла до розгляду законопроєкту №3196-д, який має радикально змінити СБУ, 18 грудня, але не змогла ухвалити рішення через нестачу голосів.
Читайте також: В ЄС нагадають Зеленському про СБУ та судову реформу: "склянка наполовину порожня"
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 12 2020 16:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі