Рада планує розглянути законопроєкт про реформу СБУ в січні

Верховна Рада має намір розглянути законопроєкт про реформу Служби безпеки України в січні.

Про це повідомив глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час підсумкової пресконференції у вівторок, пише "Європейська правда з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Великі реформи ми відклали трохи, але хочемо в січні повернутися і в ударному темпі (розглянути законопроєкти). Це "амністія капіталу", створення Бюро економічної безпеки, це законопроєкт про реформу СБУ", - сказав він.