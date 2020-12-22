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Рада планує розглянути законопроєкт про реформу СБУ в січні

"Великі реформи ми відклали трохи"
Верховна Рада має намір розглянути законопроєкт про реформу Служби безпеки України в січні.
Рада планує розглянути законопроєкт про реформу СБУ в січні Фото: з вільних джерел

Про це повідомив глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час підсумкової пресконференції у вівторок, пише "Європейська правда з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Великі реформи ми відклали трохи, але хочемо в січні повернутися і в ударному темпі (розглянути законопроєкти).  Це "амністія капіталу", створення Бюро економічної безпеки, це законопроєкт про реформу СБУ", - сказав він.

Верховна рада вперше дійшла до розгляду законопроєкту №3196-д, який має радикально змінити СБУ, 18 грудня, але  не змогла ухвалити рішення через нестачу голосів.

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22 12 2020 16:52
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