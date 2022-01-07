Рада планує встановити періодичність перепису населення щонайменше раз на 10 років

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про осучаснення збору статистичної інформації та встановлення періодичності проведення Всеукраїнського перепису населення не рідше 1 разу на 10 років.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі.

За словами парламентарія, відповідний законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності" (№5108) підтримали 249 парламентаріїв.

Крім того, народні депутати 260 голосами підтримали у першому читанні законопроєкт №5886 "Про офіційну статистику".

Як пояснив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, запропоновані зміни до законодавства передбачають: періодичність проведення перепису населення не рідше одного разу на 10 років; отримання даних для перепису сучасними методами, зокрема заповнення респондентами переписної документації за допомогою спеціального програмного забезпечення в інтернеті, використання національних електронних інформаційних ресурсів (перепис за реєстрами); розробку, вироблення та поширення статистичної інформації з використанням надійних методологій, кращих міжнародних стандартів та відповідних процедур, документованих належним чином та у прозорий спосіб.

Крім того, за словами Немчінова, передбачається мінімізувати навантаження на респондентів, розвивати тісну співпрацю з надавачами даних та науковими організаціями для глибокого аналізу усіх сфер життєдіяльності суспільства в умовах процесів глобальної цифровізації економіки.

Урядовець зауважив, що забезпечення європейського майбутнього для України вимагає якнайшвидшої адаптації вітчизняного законодавства до вимог законодавства ЄС, у тому числі у сфері статистики.

"Переписи населення є одним із видів державних статистичних спостережень. Із потребою в отриманні відповідей щодо низки демографічних питань, моніторингу демографічних процесів зростають вимоги до якості, економічності, швидкості оброблення результатів при проведенні переписів населення. Досягнення зазначених вимог буде свідчити про готовність провести перепис населення на рівні держав-членів ЄС", - пояснив Немчінов.

Глави держав та урядів Європейського Союзу 23 червня ухвалили рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата на входження до ЄС.