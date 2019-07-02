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Рада почала перейменування Дніпропетровської області в Січеславську

За відповідне рішення віддали свої голоси 240 парламентарів
Народні депутати проголосували за те, щоб внести до порядку денного десятої сесії Верховної ради і направити до Конституційного суду законопроект щодо внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області (№9310-1) у Січеславську.
Рада почала перейменування Дніпропетровської області в Січеславську Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада на засіданні в четвер, 7 лютого, включила до порядку денного і направила до Конституційного Суду проект закону про перейменування Дніпропетровської області, інформує "Українська правда".

Депутати розглядали два варіанти нової назви області - Дніпровська або Січеславська.

За законопроект №9310 про перейменування області в Дніпровську проголосували тільки 144 народних депутати, тоді як Січеславську область (№9310-1) підтримали 240 чоловік. Саме цей законопроект піде до Конституційного Суду.

Як відомо, 14 липня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Кіровоград на Кропивницький. Також Рада перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро. Перейменування міст відбулося у межах декомунізації.

У квітні 2018 року група народних депутатів внесла до Верховної Ради законопроект №8329 про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. У травні до Верховної Ради внесли законопроект №8380 щодо перейменування Кіровоградської області.

11 липня профільний комутет Ради підтримав перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Також, Верховна рада України Ухвалила законопроект, яким перейменувала Кіровоградський район Кіровоградської області на Кропивницький район.

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07 02 2019 13:55
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