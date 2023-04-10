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Рада поновила виплати 30 тисяч військовим у тилу

10 квітня 2023, 17:07
Рада поновила виплати 30 тисяч військовим у тилу
Фото: з вільного доступу
Держслужбовці мають право отримувати не більше 10 мінімальних зарплат.

Народний депутат Ярослав Железняк пояснив, що означає повернення військовим доплат у розмірі 30 тисяч гривень.

Про це він написав у Telegram.

Нардеп наголосив, що закон, який ухвалила Верховна Рада передбачає зменшення зарплат працівникам державних підприємств та чиновникам. 

"Тут треба звернути увагу на саму правку: якщо коротко, то вона повертає надбавку захисникам шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств", – зауважив Железняк. 

Він додав, що після цього закону ймовірно доведеться переглянути бюджет та урізати витрати в інших сферах.

"Обмеження на зарплати до 10 мінімальних зарплат – це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн. Тому я б поки не так однозначно стверджував, що повернули. Поки правильно буде: "грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ/ДП обмежили до десяти розмірів мінімальної заробітної плати", – зазначив нардеп. 

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