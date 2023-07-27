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ПОЛІТИКА

Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на три місяці

27 липня 2023, 14:32
Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на три місяці
Фото: policy.info
Термін дії воєнного стану парламент подовжив до 15 листопада 2023 року.

Сьогодні, 27 липня, депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану на 90 днів. Термін дії воєнного стану парламент продовжив з 18 серпня до 15 листопада 2023 року. Продовження підтримали 347 народних депутатів. Це вже восьме продовження з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Також депутати проголосували за подовження терміну дії загальної мобілізації. Подовження мобілізації теж підтримали на 90 діб до 15 листопада. Відповідну постанову підтримали 334 народних депутати.

Нагадаємо, що воєнний стан в Україні ввели через повномасштабну збройну агресію росії.

Це особливий правовий режим, що передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

В Україні також діє загальна мобілізація. Це означає, що чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, а отже припадають під призов до армії.

У першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних, які проходили службу.

Мобілізованих, які не проходили військової служби на першому етапі направляють для здійснення фахової підготовки до навчальних центрів. Після завершення якої, вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.

Верховна Радавійнамобілізаціявоєнний стан

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