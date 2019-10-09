Рада прийняла закон про імпічмент президенту

У першому читанні документ підтримали 337 депутатів, у другому - тільки 245

Верховна Рада на засіданні у вівторок прийняла законопроєкт №1012 "Про особливу процедуру усунення Президента України з посади (імпічмент)".

У першому читанні за законопроєкт проголосували 337 народних депутатів.

Через кілька хвилин після цього відбулося і друге читання, під час якого проєкт підтримали вже тільки 245 депутатів. Голосували тільки представники "Слуги народу". Решта фракцій заявили про порушення процедури і відмовилися підтримати законопроєкт.

Цей законопроєкт вніс президент Володимир Зеленський з метою створення правових засад для забезпечення реалізації народними депутатами парламентського контролю за дотриманням головою держави Конституції і законів України, відновлення системи стримувань і противаг шляхом забезпечення можливості практичної реалізації процедури імпічменту.

Прийнятий закон передбачає, що:

процедура імпічменту буде ініціюватися більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;

з метою повного, всебічного і неупередженого розслідування буде утворюватися спеціальна тимчасова слідча комісія, до складу якої будуть входити нардепи (з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп), спеціальний прокурор і спеціальні слідчі;

захист прав, свобод і законних інтересів глави держави в процедурі імпічменту забезпечуватимуть захисники президента України;

спеціальна тимчасова слідча комісія готуватиме висновки і пропозиції з приводу скоєння президентом державної зради або іншого злочину;

пленарне засідання Верховної Ради, на якому будуть розглядатися зазначені висновки і пропозиції, буде відкритим (крім випадків, коли висновки і пропозиції або додані до них матеріали будуть містити інформацію, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю);

після прийняття Радою рішення про звинувачення президента парламент буде звертатися до Конституційного Суду (для отримання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення президента України з посаду в порядку імпічменту) і Верховний Суд (для отримання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину);

рішення про усунення президента з посади в порядку імпічменту будуть прийматися, тільки якщо висновки Конституційного Суду та Верховного Суду покажуть дотримання вимог Конституції та законів України;

відповідне рішення буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосують щонайменше три чверті народних депутатів України від конституційного складу Ради;

в разі неприйняття Верховною Радою постанови про усунення президента з посади в порядку імпічменту головуючий від імені парламенту попросить пробачення в президента.

Цей закон також виключає з регламенту Верховної Ради статті, які описують процедуру імпічменту.

Нагадаємо, імпічмент президента передбачений українською Конституцією, але закону про імпічмент немає. Згідно з чинною Конституцією, президент може бути усунений з посади парламентом у порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.