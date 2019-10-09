Рада прийняла закон про імпічмент президенту
У першому читанні за законопроєкт проголосували 337 народних депутатів.
Через кілька хвилин після цього відбулося і друге читання, під час якого проєкт підтримали вже тільки 245 депутатів. Голосували тільки представники "Слуги народу". Решта фракцій заявили про порушення процедури і відмовилися підтримати законопроєкт.
Цей законопроєкт вніс президент Володимир Зеленський з метою створення правових засад для забезпечення реалізації народними депутатами парламентського контролю за дотриманням головою держави Конституції і законів України, відновлення системи стримувань і противаг шляхом забезпечення можливості практичної реалізації процедури імпічменту.
Прийнятий закон передбачає, що:
- процедура імпічменту буде ініціюватися більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;
- з метою повного, всебічного і неупередженого розслідування буде утворюватися спеціальна тимчасова слідча комісія, до складу якої будуть входити нардепи (з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп), спеціальний прокурор і спеціальні слідчі;
- захист прав, свобод і законних інтересів глави держави в процедурі імпічменту забезпечуватимуть захисники президента України;
- спеціальна тимчасова слідча комісія готуватиме висновки і пропозиції з приводу скоєння президентом державної зради або іншого злочину;
- пленарне засідання Верховної Ради, на якому будуть розглядатися зазначені висновки і пропозиції, буде відкритим (крім випадків, коли висновки і пропозиції або додані до них матеріали будуть містити інформацію, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю);
- після прийняття Радою рішення про звинувачення президента парламент буде звертатися до Конституційного Суду (для отримання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення президента України з посаду в порядку імпічменту) і Верховний Суд (для отримання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину);
- рішення про усунення президента з посади в порядку імпічменту будуть прийматися, тільки якщо висновки Конституційного Суду та Верховного Суду покажуть дотримання вимог Конституції та законів України;
- відповідне рішення буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосують щонайменше три чверті народних депутатів України від конституційного складу Ради;
- в разі неприйняття Верховною Радою постанови про усунення президента з посади в порядку імпічменту головуючий від імені парламенту попросить пробачення в президента.
Цей закон також виключає з регламенту Верховної Ради статті, які описують процедуру імпічменту.
Нагадаємо, імпічмент президента передбачений українською Конституцією, але закону про імпічмент немає. Згідно з чинною Конституцією, президент може бути усунений з посади парламентом у порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків