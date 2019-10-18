Рада прийняла закон про держбюджет-2020 під час першого читання

Верховна Рада прийняла в цілому висновки та пропозиції до проєкту закону про державний бюджет на 2020 рік.

За прийняття в цілому проєкту постанови №2000-п проголосували 255 депутатів за мінімально необхідних 226. Після затвердження в цілому цього документа проєкт закону про держбюджет-2020 вважається прийнятим у першому читанні, передає LB.ua.

"Зараз наші колеги завершують підготовку макропрогнозу на наступний рік. Тобто ми зрозуміємо, скільки грошей у нас реально буде. Наше завдання зараз - зрозуміти реалістичну статтю доходів і до 2 листопада подати з урахуванням усього того, що ви сказали, справжній документ, який ми зможемо дискутувати до другого читання", - сказав перед голосуванням прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

На перше читання виносили проєкт бюджету на 2020 рік з доходами 1 079,5 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 962,7 млрд грн, і витратами 1 170,0 млрд грн.

Витрати на національну безпеку й оборону передбачені в розмірі 245,8 млрд грн, що на 33,8 млрд грн більше порівняно з 2019 роком.

На розвиток дорожньої інфраструктури збираються направити 74,4 млрд грн, у тому числі до Державного дорожнього фонду - 69,7 млрд грн

Для підтримки енергетичної незалежності планують виділити 2 млрд грн

Мета боргової політики - забезпечити скорочення обсягу державного боргу до рівня 46,7% до ВВП на кінець 2020 року. Зараз він перевищує 52%. Одним із шляхів реалізації такого завдання є поступове зменшення дефіциту державного бюджету (до 2,09% ВВП у 2020 році).

Платежі за державним боргом у 2020 році становитимуть близько 438,1 млрд грн, з яких обслуговування державного боргу - 145,2 млрд грн; погашення державного боргу - 292,9 млрд грн.

Прогноз надходжень від приватизації державного майна - 5 млрд грн.

Витрати державного бюджету на освіту заплановано в сумі 136,4 млрд грн, що на 7,7 млрд грн більше порівняно з 2019 роком. Уперше в проєкті державного бюджету передбачено видатки на розвиток закладів вищої освіти в обсязі близько 0,3 млрд грн.

Загальні витрати на охорону здоров'я становлять 108 млрд грн, що на 9,8 млрд більше, ніж у 2019 році. Медичну субвенцію заклали в розмірі 14,6 млрд грн. На реалізацію програми медичних гарантій для первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, реімбурсації вартості лікарських засобів передбачено 72,1 млрд грн, на централізоване придбання медикаментів і медичних виробів - 6,6 млрд грн, на лікування громадян за кордоном - 0,7 млрд грн.

Витрати на розвиток культури та інформаційну сферу становлять 8,6 млрд грн.

Мінімальна зарплата становитиме 4 723 грн.

Фінансування Пенсійного фонду України з державного бюджету становитиме 172,6 млрд грн.

Нагадаємо, що Федерація профспілок України наполягає на врахуванні під час доопрацювання проекту держбюджету-2020 профспілкових пропозицій, перш за все, про встановлення з 1 січня 2020 року розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахованого відповідно до національного законодавства та міжнародних зобов'язань України, на рівні не менше ніж 5 640 грн.