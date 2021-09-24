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Рада прийняла закон про підтримку молодих фермерів

Це надасть можливість сільській молоді реалізувати свої підприємницькі ініціативи та сприяти зупиненню міграції молоді із сільських територій
Верховна Рада прийняла закон щодо стимулювання господарств фермерів, молодших 35 років (законопроєкт №4046).
Рада прийняла закон про підтримку молодих фермерів Фото: daz-ukraine.net
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.
 
Зазначається, що закон унормовує  склад земельних ділянок фермерських господарств, а також визначає коло отримувачів державної підтримки через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.
 
Також уточнені деякі поняття щодо визначень виду фермерського господарства, додають в Раді.
 
Крім цього,  запроваджено держпідтримку фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років (включно).
 
У Раді заявляють, що це "надасть можливість сільській молоді реалізувати свої підприємницькі ініціативи та сприяти зупиненню міграції молоді із сільських територій".
 
Відповідно до закону, новоствореним фермерським господарствам у період становлення (перші 3 роки після його створення), фермерським господарствам, зокрема з відокремленими фермерськими садибами, сімейним фермерським господарствам, фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність і розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, визначених в установленому порядку Кабміном, надається допомога за рахунок коштів держбюджету.
 
У тому числі - через Український державний фонд підтримки фермерських господарств, також допомога може надаватися за рахунок коштів місцевих бюджетів.
 
Зазначається, що Кабмін щороку в проєкті держбюджету передбачає кошти на підтримку фермерських господарств.
 
Згідно із законом, місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування щороку в проєктах місцевих бюджетів можуть передбачати кошти на підтримку фермерських господарств.
 
При цьому, фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років (включно), надається грошова допомога за рахунок коштів державного бюджету в розмірі та порядку, що затверджуються урядом.
 
Законопроєкт №4046 щодо стимулювання фермерських господарств Рада прийняла у першому читанні 19 лютого.
 
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24 09 2021 15:23
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