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Рада призначила Чернишова віцепрем'єр-міністром – міністром національної єдності

03 грудня 2024, 15:09
Рада призначила Чернишова віцепрем'єр-міністром – міністром національної єдності
До цього часу Чернишов був головою правління НАК "Нафтогаз України".
Верховна Рада проголосувала за призначення Олексія Чернишова віцепрем’єр-міністром – міністром національної єдності.
 
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
 
Гончаренко написав у Мережі, що за призначення Чернишова віцепремʼєром – міністром національної єдності проголосували 237 народних обранців.
 
"Чернишова призначили віце-премʼєром, міністром національної єдності. За — 237. Я голосував проти", – йдеться в заяві Гончаренка.
 
Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що призначення Чернишова рекомендував профільний комітет парламенту.
 

Нагадаємо, що у серпні президент України Володимир Зеленський анонсував створення "міністерства української єдності", щоправда на той момент це не була остаточно затверджена назва. Поява цього відомства передбачена "Планом стійкості" глави держави. Повідомлялося, що Міністерство єдності повинне об'єднувати українців за кордоном, протидіяти російським наративам, захищати інтереси громадян та сприяти їхньому поверненню на Батьківщину

війна в Україніросія окупантиЧернишов

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