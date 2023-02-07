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ПОЛІТИКА

Рада призначила Малюка очільником СБУ

07 лютого 2023, 11:31
Рада призначила Малюка очільником СБУ
джерело nv.ua
Верховна Рада призначила очільником Служби безпеки України Василя Малюка, який до цього виконував обов’язки глави спецслужби.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграмі.

Результати голосування Верховної Ради також підтвердив журналіст Віталій Глагола. 

Василь Малюк у 2005 році закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю правознавство. З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях української спецслужби він обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. 

У січні 2020 року Малюк перейшов до Центрального управління Служби безпеки. Там він обійняв посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. У березні того ж року Малюка призначили першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. У липні 2021 року президент Володимир Зеленський звільнив Малюка із вказаної вище посади. 

За тиждень до повномасштабного вторгнення рф Василь Малюк став заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Однак, вже у березні 2022 року його повернули до СБУ – він вдруге став заступником голови спецслужби.

Після відсторонення Івана Баканова від посади очільника СБУ у липні 2022 року, Малюк почав виконувати його обов’язки.

Василь Малюк є учасником бойових дій, має відзнаку президента "За участь в Антитерористичній операції", нагрудні знаки СБУ "За відвагу" і "За доблесть" та нагородну вогнепальну зброю. У березні 2022 року отримав військове звання "бригадний генерал".

Верховна РадаСБУМалюк

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