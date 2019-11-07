ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна Рада підтримала ратифікацію угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем. Це спростить доступ українських товаровиробників до ринків цієї країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем
Уряд схвалив угоду про зону вільної торгівлі ще у квітні 2019 року
Фото: politeka.net
Відповідне рішення Рада ухвалила 11 липня. Його підтримали 230 депутатів, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, що Уряд схвалив угоду про зону вільної торгівлі ще у квітні 2019 року, тоді ж відправив її на розгляд парламенту.
"Ратифікація угоди про вільну торгівлю Україна-Ізраїль у Верховній Раді дозволить завершити внутрішньодержавні процедури, які потрібні, щоб угода набула чинності. Ратифікація угоди також сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між Україною та Державою Ізраїль", - зазначали у мінекономіки після схвалення угоди урядом.
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11 07 2019 13:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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