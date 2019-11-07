Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем

Уряд схвалив угоду про зону вільної торгівлі ще у квітні 2019 року
Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем. Це спростить доступ українських товаровиробників до ринків цієї країни.
Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем Фото: politeka.net

Відповідне рішення Рада ухвалила 11 липня. Його підтримали 230 депутатів, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що Уряд схвалив угоду про зону вільної торгівлі ще у квітні 2019 року, тоді ж відправив її на розгляд парламенту.

"Ратифікація угоди про вільну торгівлю Україна-Ізраїль у Верховній Раді дозволить завершити внутрішньодержавні процедури, які потрібні, щоб угода набула чинності. Ратифікація угоди також сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між Україною та Державою Ізраїль", - зазначали у мінекономіки після схвалення угоди урядом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 07 2019 13:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.