CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВерховна Рада на засіданні 15 грудня планує розглянути законопроєкт №4000 про бюджет на 2021 рік у другому читанні, а також - спецзакон по Донбасу та закон про повернення повноважень НАЗК.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада розгляне законопроєкт про бюджет-2021 15 грудня – нардеп
Фото: газета "День"
Як пише "Економічна правда", про це у Telegram повідомив нардеп від "Голосу", заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.
Через тиждень в наступний вівторок (15/12) буде яскравий день в Раді. З ударною явкою. На порядку очікуємо:
1) ПрийняттяБюджету наступного року # 4000;
2) Продовження на рік спецзакону про Донбас # 4467
3) Закон про повернення повноважень НАЗК (продовження відновлення антикорупційної інфраструктури після рішення КС) #4470", - написав Железняк.
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08 12 2020 15:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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