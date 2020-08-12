Рада розгляне законопроєкт про бюджет-2021 15 грудня – нардеп

Верховна Рада на засіданні 15 грудня планує розглянути законопроєкт №4000 про бюджет на 2021 рік у другому читанні, а також - спецзакон по Донбасу та закон про повернення повноважень НАЗК.

Фото: газета "День"

Як пише "Економічна правда", про це у Telegram повідомив нардеп від "Голосу", заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк. Через тиждень в наступний вівторок (15/12) буде яскравий день в Раді. З ударною явкою. На порядку очікуємо: 1) ПрийняттяБюджету наступного року # 4000; 2) Продовження на рік спецзакону про Донбас # 4467 3) Закон про повернення повноважень НАЗК (продовження відновлення антикорупційної інфраструктури після рішення КС) #4470", - написав Железняк. Читайте також: Експерти пояснили наслідки для країни, якщо бюджет-2021 не приймуть вчасно

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