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Рада схвалила продовження воєнного стану і мобілізації

Термін буде продовжено ще на 90 днів за пропозицією президента України Володимира Зеленського.
Рада схвалила продовження воєнного стану і мобілізації Фото з вільного доступу
Верховна рада ухвалила законопроекти, якими продовжується загальна мобілізація та воєнний стан на три місяці - до третьої декади листопада. 
Згідно з чинним законодавством загальна мобілізація та воєнний стан мали завершитися 23 серпня. Верховна рада у травні продовжувала їх на 90 днів. Воєнний стан і мобілізація були запроваджені 24 лютого у зв'язку з військовим второгненням країни-агресора - рф - в Україну.
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15 08 2022 14:36
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