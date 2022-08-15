НОВИНИТермін буде продовжено ще на 90 днів за пропозицією президента України Володимира Зеленського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада схвалила продовження воєнного стану і мобілізації
Фото з вільного доступу
Верховна рада ухвалила законопроекти, якими продовжується загальна мобілізація та воєнний стан на три місяці - до третьої декади листопада.
Згідно з чинним законодавством загальна мобілізація та воєнний стан мали завершитися 23 серпня. Верховна рада у травні продовжувала їх на 90 днів. Воєнний стан і мобілізація були запроваджені 24 лютого у зв'язку з військовим второгненням країни-агресора - рф - в Україну.
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15 08 2022 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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