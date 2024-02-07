Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію

До другого читання в проєкт закону внесуть зміни.

Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт № 10449 про проходження військової служби та мобілізацію.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

"Законопроєкт прийняли без пропозицій комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і потім друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", — зазначив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт визначає чіткий термін служби на період воєнного стану — 36 місяців безперервної служби. Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься строками відповідно до рішення Ставки верховного головнокомандувача.

Добровольці по мобілізації матимуть відстрочку на два місяці для вирішення особистих справ і підготовки до мобілізації.

Люди з інвалідністю всіх груп звільняються від військової служби. Тільки є нюанс: якщо законопроєкт ухвалять, тоді до кінця 2024 року всі чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року (так написано в проєкті закону, хоча, ймовірно, малося на увазі 2022) встановили інвалідність ІІ та ІІІ груп, мають пройти повторний огляд на непридатність до військової служби.

Це не стосується чоловіків, які отримали інвалідність ІІ та ІІІ груп після захворювання або поранення під час захисту України.

Законопроєкт про мобілізацію зобовʼязує громадян реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного, резервіста на базі реєстру військовозобовʼязаних "Оберіг".

Якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення повістки не зʼявився до ТЦК (зокрема й закордонної дипломатичної установи України), то його можуть обмежити у праві на виїзд за межі України, а ще за рішенням суду обмежити у праві керування транспортним засобом, накласти арешт на кошти та інші цінності в банках та інших депозитарних установах.

Заяву до суду ТЦК може подати впродовж 5 днів з дня виявлення порушення. Порушенням вважається, якщо призовник не прийшов у ТЦК на 10-й день з моменту вручення повістки.

Законопроєкт також визначає поважні причини, які можуть виправдати неявку до ТЦК у терміни, визначені повісткою:

перешкода стихійного характеру;

хвороба призовника;

дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили можливості прибути у зазначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини/чоловіка.

Про причини неприбуття треба повідомити ТЦК упродовж трьох днів з кінцевої дати, визначеної у повістці.

Блокувати планують рахунки навіть тих ухилянтів, які зараз за кордоном, тому що порушенням вважатиметься і неявка до закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин перебуває за кордоном.

Суд повинен ухвалити рішення по суті заявлених вимог не пізніше ніж за 15 днів з дня відкриття провадження у справі. Його рішення підлягатиме негайному виконанню, але може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Арешт з рахунків зможуть зняти тільки, коли ТЦК відкличе свою вимогу.

Інші норми законопроєкту