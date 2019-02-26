Рада ухвалила закон про допуск іноземних військ на навчання в Україну
"За" проголосували 263 народних депутати при мінімально необхідних 226, повідомляє "Укрінформ".
"Ухвалення законопроекту 10067 обумовлено необхідністю виконання визначених статтею 85 Конституції України вимог щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України. Законопроектом передбачено допуск підрозділів інших держав для участі в шести багатонаціональних навчаннях. На цих навчаннях планується залучити понад 14 тисяч військовослужбовців ЗСУ, близько 8 тисяч іноземних учасників", - зазначив заступник міністра оборони Олег Шевчук, представляючи закон.
Згідно з додатком до документа, йдеться про багатонаціональні навчання з підготовки підрозділів збройних сил: українсько-американські навчання “Репід Трайдент – 2019”, українсько-американські навчання “Сі Бриз – 2019”, українсько-румунські річкові навчання “Ріверайн-2019”, багатонаціональні навчання “Кленова Арка – 2019” та українсько-британські навчання “Воріер Вотчер – 2019”.
Витрати на проведення навчань враховано в державному бюджеті.
Нагадаємо, що у 2019 році Україна випробує нові зразки зброї. Розпочнуться випробування вітчизняного переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Колібрі".
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