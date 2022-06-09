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Рада ухвалила законопроєкт про захист географічних брендів

Наші унікальні продукти здатні конкурувати зі своїми світовими аналогами і заслуговують на такий саме захист географічного зазначення, як і їх європейські аналоги
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5616 про охорону географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів.
Рада ухвалила законопроєкт про захист географічних брендів Фото: redheal.ru
Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт партії "Слуга Народу".
 
"Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про охорону географічних зазначень для с/г продукції та харчових продуктів №5616, який є однією з неодмінних умов для набуття країною членства у ЄС", – ідеться у повідомленні.
 
У законопроєкті передбачено дотримання виключних прав виробників на позначення, наприклад, черешні як мелітопольської, огірків як ніжинських, меду як карпатського тощо. Тобто йдеться про найменування, яке ідентифікує сільськогосподарську продукцію або харчовий продукт.
 
"Наші унікальні продукти здатні конкурувати зі своїми світовими аналогами і заслуговують на такий саме захист географічного зазначення, як і їх європейські аналоги", – зазначив ініціатор законопроєкту, голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.
 
За його словами, географічне походження швейцарського шоколаду чи італійського вина є для нас знаком якості. Те саме має відбуватися і з українськими продуктами.
 
Право на підготовку специфікацій та інших документів, необхідних для державної реєстрації географічного зазначення, матимуть об’єднання, в якому:
 
• більшість осіб є виробниками або переробниками товару;
 
• якщо вони це здійснюють у визначеному географічному місці;
 
• якщо особлива якість та репутація товару зумовлена цим географічним місцем.
 
Географічний бренд - це назва, яку використовують для захисту товару, до того ж якість, репутація, традиції або інші властивості продукту зумовлені географічним місцем його походження.
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06 09 2022 18:16
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